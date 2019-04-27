رياضة | شباب الأهلي يفوز على الزمالك بثنائية في ختام دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يفوز على الزمالك بثنائية في ختام دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم السبت بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ٣٤ والأخيرة من دوري الجمهورية للشباب.

عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي استعان خلال المباراة بأحمد الشيخ لاعب الفريق الأول، ليبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – الأمير حسام – بسام قاعود.

الوسط: صلاح أحمد «أوتاكا» – محمد فخري – عربي بدر – مصطفى صبحي – أحمد الشيخ.

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الهجوم: فادي فريد.

وشارك خلال الشوط الثاني هشام شعبان عزت بدلاً من محمد فخري، ويوسف الجبالي بدلاً من فادي فريد، ومصطفى إلياس بدلاً من أحمد الشيخ.

افتتح أحمد الشيخ التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة، وأضاف ميشو عمارة الهدف الثاني في الدقيقة ٢٧، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٢ – صفر، ولكن الزمالك قلص الفارق خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ – ١.

الأهلي فرض سيطرته بشكل كامل على أحداث المباراة وكانت له الأفضلية في أغلب فترات اللقاء، وخاصة في الشوط الأول، الذي سيطر عليه الأهلي تمام وحاصر منافسة في نصف ملعب ولكن في الشوط الثاني تمكَّن الفريق الأبيض من تقليص الفارق، ليحقق الأهلي فوزاً مستحقاً، ويختتم الموسم بشكل مميز وقوي .

يذكر أن الأهلي حصد لقب دوري الجمهورية للشباب في الموسم الحالي برصيد ٨٨ ، وذلك بعد فوزه في ٢٨ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمتين فقط، مسجلاً ٧٤ هدفاً فيما تلقت شباكه ٢٠ هدفاً، علماً بأنه تُوج باللقب رسمياً قبل ٤ جولات من نهاية الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد أخصائي التدليك.