رياضة | جوارديولا يفاجيء الجميع: ليفربول سيفوز بالدوري في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفاجيء الجميع: ليفربول سيفوز بالدوري في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن فريقه رفع المعايير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لذا سيتعين على أي منافس أن يجمع 100 نقطة للتغلب عليه في الموسم المقبل.

وكان سيتي أول فريق في الدوري الممتاز يحقق 100 نقطة في الموسم الماضي، وقد ينهي الموسم الحالي برصيد 98، نقطة إذا فاز في ثلاث مباريات متبقية.

وسينهي ليفربول الموسم برصيد 97 نقطة، إذا فاز في آخر مباراتين له، وهو رصيد كان يكفي للتتويج باللقب في أي نسخة للبطولة باستثناء موسم 2017-2018.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين: "بعد المعايير التي وضعها مانشستر سيتي في الموسم الماضي، يعرف الجميع أنهم بحاجة للاقتراب من 100 نقطة للفوز باللقب، المعايير وضعت في الموسم الماضي ونحن ساعدنا ليفربول للالتزام بالمعايير ومواصلة التنافس هذا الموسم وبفضل ليفربول نواصل المنافسة أيضاً".

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وأضاف المدرب الإسباني: "يعرف ليفربول أن التتويج باللقب يتطلب جمع الكثير من النقاط وهذا ما نقلناه للجميع".

ولم يسبق أن وصل غوارديولا إلى 100 نقطة مع برشلونة أو بايرن ميونخ، وفي الموسم الماضي تعرض لهزيمتين فقط ليحرز لقب الدوري بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وتابع غوارديولا: "اذا أردت أن تنافس يجب أن تستهدف 100 نقطة في الموسم.. يوسين بولت هو المعيار في سباق 100 متر، وعلى البقية أن يحققوا هذا المعيار.. الأمر أشبه بموقف جاك نيكلاس وتايغر وودز في الغولف".

ويحل سيتي ضيفاً على بيرنلي غداً الأحد، ثم يستضيف ليستر سيتي، وبعدها يختتم الموسم بالذهاب لملعب برايتون أند هوف ألبيون في 12 مايو (أيار) المقبل.