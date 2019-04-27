رياضة | مجدي عبد الغني عن محمد صلاح: الأفضل في تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني عن محمد صلاح: الأفضل في تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ مصر.

وقال عبد الغني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" اليوم السبت: "مبروك محمد ودائما ترفع رأس مصر، أنت أفضل لاعب في تاريخ مصر مع احترامي للآخرين".

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وسجّل صلاح هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه أمس الجمعة على هيديرسفيلد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 21 هدفا.

يشار إلى أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يواجه بيرنلي غدًا الأحد.