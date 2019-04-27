رياضة | لاسارتي يعالج أزمة إضاعة الفرص في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعالج أزمة إضاعة الفرص في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لزيادة القدرات الهجومية والتسديد على مرمى "صغير" خلال مران الفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد لاسارتي هذه الفقرة وذلك لتنفيذ بعض المهام الخاصة وضرورة استغلال الفرص التي تتاح للفريق خلال المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.