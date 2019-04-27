رياضة | تدريبات خفيفة بالكرة لرباعي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خفيفة بالكرة لرباعي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الرباعي محمد هاني ومحمود وحيد ومروان محسن وإسلام محارب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني هاني من الإصابة في العضلة الأمامية، فيما يشتكي وحيد من ألام في العضلة الخلفية، بينما يشتكي مراون من إجهاد عضلي، فيما يعاني محارب من إصابة في الحوض.

وأدى الرباعي تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.