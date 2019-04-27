رياضة | شريف إكرامي يعلن جاهزيته مع الأهلي لمباراة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يعلن جاهزيته مع الأهلي لمباراة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات حراس مرمى الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقامة على هامش المران باستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر نهاية شهر فبراير الماضي.

وشارك إكرامي بشكل طبيعي في تدريبات حراس المرمى مع محمد الشناوي وعلي لطفي رأحمد طارق سليمان، والتي الذي يقودها طارق سليمان مدرب الحراس، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.