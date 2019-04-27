رياضة | جلسة تأهيل لـ"الشحات" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة تأهيل لـ"الشحات" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب الشحات عن المران الجماعي للفريق الأحمر، واكتفى بأداء جلسة تأهيل في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.