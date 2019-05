اونلاين | كورة ستار HD1 TV مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا رابط مباراة تابع الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار HD1 TV مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا رابط مباراة تابع الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا يمكنكم مشاهدتها مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS HD1 وعلى beIN CONNECT.

مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD1 اليوم السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

على ملعب رادس في العاصمة تونس، يسعى الترجي إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما كسب مبارياته الخمس الأخيرة بها، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

الغامبي باكاري غاساما يتولى ادارة قمة الملعب الاولمبي برادس بين الترجي التونسي ومازيمبي

تشكيلتا الترجي ومازيمبي

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ESTTPM #TotalCAFCL pic.twitter.com/ArdSeThg0J

— CAF (@CAF_Online) April 27, 2019

في المقابل، لم يذق مازيمبي طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي.

لكن الترجي سيلعب ذهابا على أرضه هذه المرة، وبالتالي يدرك جيدا المهمة التي تنتظره إيابا في لوبومباشي التي مني فيها بخسارة مذلة أمام مازيمبي صفر-5 في ذهاب الدور النهائي للمسابقة عام 2010 (تعادلا 1-1 إيابا في تونس).

وتبدو مواجهة الفريقين هذا الموسم متكافئة. كلاهما يمتاز بخط دفاع قوي حيث استقبلت شباك كل منهما 5 أهداف فقط، علما بأن مازيمبي حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات من أصل 10.