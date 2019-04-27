اونلاين | يلا شوتbein sport1 مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (دورى ابطال افريقيا )

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يلا شوتbein sport1 مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (دورى ابطال افريقيا )

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي ، تقام اليوم السبت مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يلا شوتbein sport1 مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (دورى ابطال افريقيا )

وكان الترجي قد تخطى في الدور ربع النهائي عقبة فريق نادي الرياضي القسنطيني الجزائري بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشهيد حملاوي قبل أن يكرر فوزه إياباً على ملعبه في رادس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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يلا شوتbein sport1 مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (دورى ابطال افريقيا )

في المقابل نجح فريق نادي مازيمبي في إقصاء سيمبا التنزاني حيث تعادل الفريقان في الذهاب بالملعب الوطني في تنزانيا سلبياً بدون أهداف فيما إنتهت مباراة الإياب بفوز مازيمبي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي في الكونجو الديمقراطية.

يلا شوتbein sport1 مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (دورى ابطال افريقيا )

تبدأ مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي تجمع الفريقان لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT