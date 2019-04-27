اونلاين | كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشر مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشر مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشر مشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي ، تقام اليوم السبت مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشرمشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع

Advertisements

وكان الترجي قد تخطى في الدور ربع النهائي عقبة فريق نادي الرياضي القسنطيني الجزائري بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشهيد حملاوي قبل أن يكرر فوزه إياباً على ملعبه في رادس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشرمشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع

في المقابل نجح فريق نادي مازيمبي في إقصاء سيمبا التنزاني حيث تعادل الفريقان في الذهاب بالملعب الوطني في تنزانيا سلبياً بدون أهداف فيما إنتهت مباراة الإياب بفوز مازيمبي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي في الكونجو الديمقراطية.

كورة لايف الترجي ومازيمبي yalla-shoot | كورة اونلاين الترجي التونسي مباشرمشاهدة مقابلة الترجي ومازيمبي بث مباشر رابط سريع

تبدأ مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي تجمع الفريقان لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT