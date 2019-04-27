اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sport اونلاين رابط مباشر tv hd1

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مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sport اونلاين رابط مباشر tv hd1

يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ملعبه ووسط جمهوره فريق نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sportاونلاين رابط مباشر tv hd1

ويدخل حامل اللقب فريق نادي الترجي التونسي المباراة بمعنويات مرتفعة ويرغب اللاعبون في الخروج بنتيجة إيجابية قبل التوجه إلى الملعب الوطني في الكونجو لمواجهة مازيمبي المعروف عنه القوة الكبيرة على ملعبه بسبب أنصاره الذين يملئون جنبات ملعبه.

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sportاونلاين رابط مباشر tv hd1

في المقابل يأتي الفريق الضيف إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابيه تساعده في مباراة الإياب على ملعبه حيث أنه سبق وأن أقصى في الدور ربع النهائي فريق نادي سيمبا التنزاني بعد التعادل ذهاباً خارج أرضه سلبياً بدون أهداف وفوزه على ملعبه بنتيجة 3-1.

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مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sportاونلاين رابط مباشر tv hd1

وتبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينتيش +GMT وتنقل على القنوات التالية :-

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot بث مباشر bein sportاونلاين رابط مباشر tv hd1

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