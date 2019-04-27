اونلاين | كورة لايف بث مباشر الاتحاد والنصر ostora hd live مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر كورة ستار yalla shoot

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كورة لايف بث مباشر الاتحاد والنصر ostora hd live مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر كورة ستار yalla shoot

يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على ملعبه ووسط جمهوره فريق نادي مازيمبي الكونجولي في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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ويدخل حامل اللقب فريق نادي الترجي التونسي المباراة بمعنويات مرتفعة ويرغب اللاعبون في الخروج بنتيجة إيجابية قبل التوجه إلى الملعب الوطني في الكونجو لمواجهة مازيمبي المعروف عنه القوة الكبيرة على ملعبه بسبب أنصاره الذين يملئون جنبات ملعبه.

كورة لايف بث مباشر الاتحاد والنصر ostora hd live مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر كورة ستار yalla shoot

في المقابل يأتي الفريق الضيف إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابيه تساعده في مباراة الإياب على ملعبه حيث أنه سبق وأن أقصى في الدور ربع النهائي فريق نادي سيمبا التنزاني بعد التعادل ذهاباً خارج أرضه سلبياً بدون أهداف وفوزه على ملعبه بنتيجة 3-1.

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كورة لايف بث مباشر الاتحاد والنصر ostora hd live مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر كورة ستار yalla shoot

وتبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينتيش +GMT وتنقل على القنوات التالية :-

كورة لايف بث مباشر الاتحاد والنصر ostora hd live مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر كورة ستار yalla shoot

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