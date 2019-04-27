اونلاين | Yalla shoot مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشرkora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباش

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تقام اليوم السبت مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مازيمبي الكونجولي والتي تجمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

Yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباشر AlIttihad

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الطريقة التي تاهل بها الفريقين إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

Yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباشر AlIttihad

وكان الترجي قد تخطى في الدور ربع النهائي عقبة فريق نادي الرياضي القسنطيني الجزائري بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشهيد حملاوي قبل أن يكرر فوزه إياباً على ملعبه في رادس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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Yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباشر AlIttihad

في المقابل نجح فريق نادي مازيمبي في إقصاء سيمبا التنزاني حيث تعادل الفريقان في الذهاب بالملعب الوطني في تنزانيا سلبياً بدون أهداف فيما إنتهت مباراة الإياب بفوز مازيمبي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي في الكونجو الديمقراطية.

Yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباشر AlIttihad

تبدأ مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي تجمع الفريقان لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

Yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة الاتحاد والنصر مباشر AlIttihad

تنقل مباراة الترجي ضد مازيمبي والتي يحتضنها الملعب الأوليمبي برادس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.