انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة الحمامة المتهم "أبو مكة" بقتلها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 06:08 مساءً - نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية صورة لحمامة ميتة على أرضية ميدان "أنفيلد" معقل ليفربول، خلال مباراة الفريق وضيفه هيديرسفيلد تاون، التي انتهت بفوز "الريدز" بخماسية نظيفة، في افتتاح لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من "البريميرليغ".

والتقطت الصورة قبل تسجيل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، التي وجهت رسالة شديدة اللهجة لبرشلونة الإسباني، قبل موقعة الطرفين، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الأرجح، منعت الأحوال الجوية السيئة الطيور من التحليق في الهواء عالياً، وهو ما تسبب في مقتل الحمامة التي أزيحت لاحقاً من أرضية الميدان.

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جماهير ليفربول استغلت الواقعة وتبادلت المزاح حولها؛ إذ زعم أنصار الفريق الإنجليزي العريق أن "أبو مكة" (نسبة إلى ابنته الصغيرة) تسبب بمقتل الحمامة من إحدى تسديداته القوية، وكتب أحدهم: "تسديدة صلاح ترتد من الحمامة.. ارقدي بسلام".

يُذكر أن النجم المصري انفرد بصدارة الهدّافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 21 هدفاً، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بجائزة الهدّاف التي تُوّج بها الموسم المنصرم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 91 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي الأحد، ويملك فرصة استعادة الصدارة من جديد.