انت الان تتابع تفاصيل خبر "صلاح" ينفرد بصدارة هدّافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 06:08 مساءً - انفرد النجم المصري محمد صلاح "أيقونة" نادي ليفربول بصدارة الهدّافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بجائزة الهدّاف التي تُوّج بها الموسم المنصرم.

وسجّل "صلاح" ثنائية في فوز ليفربول على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الجمعة، في افتتاح لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من "البريميرليغ".

ورفع "الملك المصري" رصيده من الأهداف إلى 21 هدفاً، بفارق هدف وحيد أمام زميله السنغالي ساديو ماني، الذي يحتل وصافة الهدّافين في البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ويبرز في المرتبة الثالثة الثنائي الهجومي؛ الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)؛ إذ يمتلك كل منهما 19 هدفاً.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 91 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي الأحد، ويملك فرصة استعادة الصدارة من جديد.

وكان صلاح قد تُوّج بجائزة "الحذاء الذهبي" الخاص بالدوري الإنجليزي في أول مواسمه بألوان ليفربول (2017-2018)، بعدما أحرز 32 هدفاً نصبته هدّافاً تاريخياً للبطولة في موسم واحد.

ومع تصدره لقائمة هدّافي بطولة إنجلترا، يبقى صلاح بعيداً عن المنافسة على جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي، التي تمنحها مجلة "ماركا" الإسبانية سنوياً للاعب الأكثر إحرازاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في ظل الصراع الشرس بين الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 هدفاً)، والفرنسي الشاب كيليان مبابي (30 هدفاً).

ورغم تلك الأرقام المسجلة في الموسمين المنصرم والحالي، فإن رابطة اللاعبين المحترفين طعنت صلاح في مناسبتين خلال الأيام القليلة الماضية؛ الأولى باستبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، والثانية بعدم اختياره في التشكيلة المثالية لهذا الموسم.