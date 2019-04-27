شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان» يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، حلمي طولان، قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة فريق النجوم، المقررة الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الاتحاد كلا من: الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمود رزق، ولاس سيلفا، محمد أنور، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد داوود، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، محمد ناصف، أحمد توفيق، خالد الغندور، كريم ممدوح، نور السيد، عمار حمدي، رزاق سيسيه، خالد قمر، جدو، تشوكا.