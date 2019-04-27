شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. 24 هدفًا في شباك النجم الساحلي خلال 10 زيارات لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة الذهاب مساء غدٍ، الأحد.

النجم الساحلي بلغ نصف النهائي عقب تفوقه ذهابا إيابا على حساب الهلال السوداني، في حين صعد الزمالك لهذا الدور على حساب حسنية أغادير المغربي بالتعادل في المغرب والفوز في مصر بهدف نظيف.

النجم الساحلي خاض 10 مباريات على المستوى الإفريقي أمام أندية مصر بملعبها ووسط أنصارها، وحقق الفوز في مرة وحيدة في إياب نهائي دوري الأبطال 2007 على حساب الأهلي وحقق تعادلين إيجابيين وآخر سلبيا، وخسر في 6 مباريات.

وسجل النجم 11 هدفاً بشباك أندية مصر بملعبهم خلال المباريات الـ10 الإفريقية التي جمعتهما، بينما مُني مرماه بـ24 هدفًا.

ونستعرض نتائج المباريات الـ10التي خاضها النجم الساحلي أمام أندية مصر بعقر دارها ووسط أنصارها على المستوى الإفريقي.

الزيارة الأولى للنجم كانت في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1997 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) أمام المقاولون العرب وسجل للذئاب خلالها هثيم حسين ومحمود العارف.

الزيارة الثانية كانت للمنصورة في البطولة نفسها من عام 1997 ولقاء النصف نهائي أمام فريق المنصورة والذي فاز على النجم بنتيجة (4/2) وسجل لفارس الدقهلية يومها بدير الشربيني «هدفين» وأيمن محب ووليد صلاح عبداللطيف.

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وتُمنى شباك النجم بثلاثية على يد الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي نسخة 1999 بتوقيع كل من سامي الشيشيني ومحمد صبري وعبدالحليم على.

هدف قاتل مع صافرة نهاية مباراة الزمالك والنجم الساحلي بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2005 يسجله مدافع الفريق المصري وائل القباني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ثلاثية نظيفة يفوز بها الأهلي على حساب النجم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2005 عن طريق محمد أبوتريكة وأسامة حسني ومحمد بركات.

ويحقق النجم فوزه الوحيد على أندية مصر في ملعبها بنتيجة (3-1) في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2007 بالقاهرة، ويسجل المدافع عماد النحاس هدف الأهلي الوحيد.

تعادل سلبي يحسم لقاء الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات للكونفيدرالية 2014 بملعب القاهرة الدولي بين الأهلي والنجم، وهو التعادل السلبي الوحيد للفريق التونسي خلال زياراته الـ10 لمصر في رحلته القارية.

الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من الكونفيدرالية نسخة 2015 تشهد على خسارة النجم على يد الأهلي بهدف نظيف لوليد سليمان في مباراة احتضنها ملعبها السويس الجديد.

المسابقة ذاتها شهدت على ثلاثية نظيفة للزمالك في إياب نصف النهائي بشباك النجم، سجلها محمود كهربا «هدفين» ومصطفى فتحي هدف واحد.

آخر مباريات النجم أمام الأندية المصرية بملعبها كان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017 وتحقق خلالها الخسارة الأكبر لبطل تونس في مصر بنتيجة (6-2) على يد الأهلي، وتكفل المغربي وليد أزارو بتسجيل ثلاثية، بالإضافة إلى هدف لكل من رامي ربيعة وعلي معلول وحمدي النقاز، ظهير الزمالك الحالي «بالخطأ في مرماه».