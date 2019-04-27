شكرا لقرائتكم عطية صابر: سعيد بتدريب الإسماعيلي رغم صعوبة التوقيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عطية صابر مدرب الإسماعيلى الجديد، صعوبة العودة فى التوقيت الحالى فى الوقت نفسه الذى أبدى سعادته بالعودة لبيته ، مشيرا إلى أن المهمة صعبة وتحتاج لجهود الجميع.

وعين مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان كل من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون الذى ضم أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

وبسؤاله عن أول مهمة مع الفريق الأول أجاب صابر :”إحساس مختلف للغاية ، نتولى المهمة فى توقيت صعب للغاية”.

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وواصل فى تصريحات صحفية:”هدفنا الأهم هو اعادة النادى الإسماعيلى لمكانته الطبيعية بين الكبار ،اللاعبون على قدر كبير من الكفاءة لكنهم يحتاجون لعودة الثقة من جديد”.

وأتم مدرب الدراويش :”سيكون للاعبى فريق 99 دورا فى الفترة المقبلة وذلك حسب احتياجات الفريق الأول”.