شكرا لقرائتكم خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اشتباك بين لاعبى الأهلى والزمالك مواليد 1997 خلال مباراة القمة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، والتى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

بدأ الاشتباك بين لاعبى القطبين بعد وقوف هشام شعبان لاعب الأهلى على الكرة على غرار ما قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى الحالى في احدى لقاءات القمة، ليثير غضب لاعبى الزمالك الذين حاولوا التعدى عليه ووقع الاشتباك بين الطرفين.

وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

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وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلى للطرد خلال لقاء القمة، ليستكمل الأهلى المباراة بـ10 لاعبين.