شكرا لقرائتكم الجزيرة يفوز على الأهلي فى اليد بنتيجة 26 / 25 بدورى المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الجزيرة بنتيجة 26 / 25، فى إطار الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2018 / 2019.

بذلك ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 39 فى المركز الثانى قبل مواجهة الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 40 نقطة غدا الأحد فى النهائى، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع الأوليمبى 25 / 25.

بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع سموحة والاوليمبى مع الجزيرة والأهلى مع الزمالك.