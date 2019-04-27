شكرا لقرائتكم لاسارتى يناقش يوسف فى خارطة الطريق بالأهلى.. وغياب الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع محمد يوسف المدرب العام للفريق، على هامش المران الجماعى الذى يقام حاليا على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتى على عقد هذه الجلسة من أجل مناقشة بعض الأمور الهامة للفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة، بداية من مباراة طلائع الجيش.

كما عقد لاسارتى محاضرة نظرية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق، وتطرق لاسارتى خلال هذه المحاضرة للحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وضرورة تحقيق الفوز فيها، كما حرص خلالها على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة السابقة أمام المصرى، وشرح بعض الجمل التكتيكية التى ينوى تنفيذها فى المران.

على جانب آخر، غاب حسين الشحات لاعب الأهلى، عن مران فريقه الجماعى اليوم السبت، والمقام حاليا على ستاد التتش بمقر الجزيرة.

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واستأنف الأهلى تدريباته عصر اليوم عقب الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المصرى بهدفين دون رد.

فيما شارك باسم على الظهير الأيمن للفريق بشكل طبيعى فى مران الفريق الأحمر، حيث خاض جزءا من المران، قبل أن يتوجه للجيم برفقة اللاعبين الأساسيين.

وكان باسم قد خرج من مباراة الأهلى الأخيرة أمام المصرى بعد شعوره بآلام فى عضلة السمانة.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.