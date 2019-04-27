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شكرا لقرائتكم الزمالك جاهز لاحتفالات شم النسيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد نادى الزمالك لاستقبال احتفالات أعضاء النادى، بشم النسيم يوم الاثنين المقبل، وقضاء الإجازات في مقر أبناء ميت عقبة، حيث قامت الإدارة بإنشاء خيمة كبرى في ممر الملك فاروق أمام بوابة جامعة الدول العربية.
وجهزت الإدارة تجهيز كل الأماكن التى من الممكن استخدامها فى الترفيه فى شم النسيم، كما سيتم القيام بالعديد من التجهيزات الخاصة باستقبال الأعضاء في هذا اليوم.
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