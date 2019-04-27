شكرا لقرائتكم الأهلى يسقط الزمالك بثنائية فى قمة الشباب بمشاركة الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الأهلى على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ببطولة الجمهورية مواليد 1997، والتى أقيمت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر. وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلى للطرد خلال لقاء القمة، ليستكمل الأهلى المباراة بـ10 لاعبين.

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