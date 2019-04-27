شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد لمواجهة النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، 20 لاعبا لمعسكر القاهرة غدا، استعدادا للقاء الهام والمرتقب أمام النجوم فى المباراة، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى تمام الخامسة والنصف بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ31.

و ضمت قائمة اللاعبين كلا من، الهانى سليمان ومحمود الزنفلى فى حراسه المرمى ومحمود شعبان وسيد سالم ومحمد ناصف ومحمود رزق ومحمد انور وولاس دسليفا واحمد توفيق فى خط الدفاع ونور السيد وخالد الغندور واحمد نبيل مانجا واحمد دوواد وكريم الديب وكريم ممدوح ورزاق سيسيه وعمار حمدى فى خط الوسط فضلا عن خالد قمر وتوشكا ومحمد جدو فى الهجوم

ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان ومحمد عادل ومحمد بازوكا وصبرى رحيل وتونى سليفا وهشام صلاح وفوزى الحناوى لأسباب فنية.