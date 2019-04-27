شكرا لقرائتكم الخطيب فى مران الأهلي لدعم لاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، والمقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم السبت.
وظهر محمود الخطيب فى مران الفريق الأحمر، من أجل دعم الجهاز الفنى واللاعبين والشد من أزرهم قبل المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.
ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
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