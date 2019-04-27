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شكرا لقرائتكم الزمالك يستضيف اليوم العالمى للأيتام المهاجرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل نادى الزمالك اليوم السبت تحت رعاية مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مهرجان اليوم العالمى لليتيم المهاجر في نسخته الأولى.
الزمالك
ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أصبحت القلعة البيضاء الشاهد الأول على مولد هذا المهرجان الذى تنظمه مؤسسة الشباب المصرى للأيتام غير المصريين.
الزمالك
واستضاف نادى الزمالك اليوم أطفال أيتام من عدة دول أبرزها سوريا والعراق واليمن و فلسطين وبعض الدول الإفريقية الآخرى.
الزمالك
ومن جانبه أكد أيمن طارق مدير العلاقات العامة للمؤسسة أن يوم اليتيم المهاجر فكرة مصرية لم تطبق فى أي دولة من دول العالم بالاحتفال بأيتام من خارج الدولة ومهاجرين إليها موجها الشكر لرئيس الزمالك على رعاية مثل هذا الحدث الأول من نوعه .
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