شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم الساحلى .. 20 لاعبا فى قائمة الأبيض وغياب بوطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، 20 لاعبا فى قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، المقرر لها غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا وهم كل من: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد في خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة. Advertisements في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم. في خط الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد. ويغيب عن المباراة كل من حازم إمام وخالد بوطيب وفرجانى ساسى للإصابة.

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