شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يشعل قمة الأهلى والزمالك بمدينة نصر.. وشوط أول أحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت قمة بطولة الجمهورية مواليد 1997 التى تجمع ناديى الأهلى والزمالك على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر.

وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وشارك الشيخ بشكل أساسى مع الأهلى في الفترة الأولى للاسارتى على رأس القيادة الفنية قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة لفترة طويلة.

تواجد نادر السيد نجم الأهلى والزمالك في فرع الأهلى بمدينة نصر لحضور قمة الشباب مواليد 97.

يذكر أن الشوط الأول من قمة الشباب انتهى بتقدم الفريق الأحمر صاحب الأرض بهدفين نظيفين، أحرز الشيخ هدف وميشو هدف.

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قمة الاهلى والزمالك للشباب



قمة الاهلى والزمالك للشباب



قمة الاهلى والزمالك للشباب



قمة الاهلى والزمالك للشباب

نادر السيد