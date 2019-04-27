شكرا لقرائتكم مران المقاصة.. عمر يجتمع باللاعبين.. وغياب أحمد عادل عن لقاء بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمين رفعت، طبيب المقاصة، عن تعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمي الفريق لتمزق في الكتف، وصعوبة لحاقه بمباراة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة ال 31 لمسابقة الدوري.

وأوضح طيب المقاصة، أنه تم وضع برنامج علاجي مكثف وتأهيلي للحارس أحمد عادل مع اجرائه تدريبات فردية للحفاظ على لياقته البدنية.



احمد عادل يتدرب فرديا

وأشار أمين رفعت، بأن الغاني جون انطوى، مهاجم الفريق، جاهز للمشاركة في مباراة بيراميدز، بعد شفائه من إصابة انكل القدم، التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، خاصة بعدما انتظم فى المران الجماعى لفريقه.

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انطوي يشارك في التدريب الجماعي

وعقد جمال عمر القائم بأعمال المدير الفنى باللاعبين قبل مران اليوم من أجل تحفيزهم ورفع روحعم المعنوية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد بيراميدز.



جمال عمر يجتمع باللاعبين في المران

ويواصل فريق المقاصة تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي تحت قيادة جمال عمر استعدادا لموقعة بيراميدز الصعبة.

واكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، غياب محمد توني، لاعب خط الوسط، عن مباراة بيراميدز، بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد الأخيرة.

وأشار هويدي، بأن هناك حالة من التركيز الكبيرة لدى اللاعبين ، لتقديم مباراة قوية ، أمام بيراميدز ، وتحقيق نتيجة ايجابية من أجل الاقتراب من المربع الذهبي ، وانهاء الدوري بشكل جيد .