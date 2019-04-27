بلباو وألافيس يتعادلان في الدوري الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل بهدف لمثله على المباراة التي جمعت أتلتيك بلباو بضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم بلباو بهدف سجله بينات في الدقيقة 41 وتعادل بورخا باستون لفريق ألافيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع ألافيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

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