شكرا لقرائتكم كلوب متفائل بمشاركة فيرمينو أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر يورغن كلوب مدرب ليفربول شعورا بالتفاؤل بشأن مشاركة المهاجم روبرتو فيرمينو أمام برشلونة يوم الأربعاء بعد أن غاب عن الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

ويحل ليفربول، الذي عاد لصدارة الدوري الإنجليزي، ضيفا على العملاق الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في كامب نو وسيشكل غياب فيرمينو ضربة مؤثرة.

وغاب المهاجم البرازيلي البالغ عمره 27 عاما عن تشكيلة ليفربول بعد تعرضه لإصابة عضلية يوم الخميس. وقال كلوب: تدرب فيرمينو بشكل طبيعي يوم الخميس. لم يكن تدريبا قويا لكنه شعر بألم عضلي بسيط، التشخيص الرسمي حاليا يوضح أنه تعرض لتمزق بسيط في عضلة صغيرة وبعيدا عن مصطلح ‭'‬تمزق‭'‬ يبدو الوضع ايجابيا، ربما يكون مستعدا لمباراة الأربعاء لكن لا نعرف الموقف حاليا. فرص مشاركته أكبر من فرص غيابه على الأرجح لكن يجب أن ننتظر.

وقال كلوب إن المدافع فيرجيل فان ديك، الذي ترك الملعب بسبب إصابة في الشوط الثاني أمام هدرسفيلد وسط حالة من الصمت والفزع في الاستاد، في حالة جيدة، وأوضح المدرب الألماني: لا يوجد أي شيء. سألته وقال لي إن كل شيء على ما يرام.