50 نقطة لدورانت تضع ووريرز في الدور الثاني ضد هيوستن روكتس

اسماء السيد - سجل كيفن دورانت 50 نقطة (رقم قياسي شخصي له في البلاي أوف) ليقود غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الماضيين الى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 129-110 في المباراة السادسة بينهما.

وساهم أيضا بالفوز كل من ستيفن كوري (24 نقطة) ودرايموند غرين (16 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة) وأندريه إيغوودولا (15). وقام لاعبو ووريرز بعمل دفاعي كبير في مواجهة أفضل هدافين في صفوف كليبرز وهما لو وليامس ومونترزل هاريل اللذان سجلا معدلا مقداره 4ر24 نقطة و20 نقطة في المباراة الواحدة، فاكتفى الأول ب8 نقاط والثاني ب10 نقاط، في حين كان دانيلو غاليناري الأفضل في صفوف الخاسر بتسجيله 29 نقطة.

وعادل دورانت أيضا الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في نهاية الشوط الأول من مباراة في البلاي أوف بتسجيله 38 نقطة والذي يتقاسمه مع نجم فينيكس صنز السابق تشارلز باركلي. وكان دورانت في طريقه الى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد النقاط في البلاي أوف والمسجل باسم الأسطورة مايكل جوردان الذي سجل 63 نقطة في نيسان/ابريل عام 1986 لكنه ظل بعيدا عنه.

وبات دورانت سادس لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يتخطى حاجز ال40 نقطة في مباراتين متتاليتين في البلاي أوف علما بانه سجل 45 في المباراة الخامسة التي خسرها فريقه 121-129.

وحقق كليبرز بداية جيدة عندما تقدم على منافسه بفارق 10 نقاط لكن دورانت انتفض وسجل 15 نقطة في الربع الأول ليمنح التقدم لفريقه 35-31 في نهايته.

ثم أضاف دورانت 23 نقطة في الربع الثاني ليرفع رصيده الى 38 نقطة، ثم اكتفى ب12 نقطة في الشوط الثاني.

وأشاد مدرب ووريرز ستيفن كير بدورانت بقوله "إنها أحد أفضل العروض التي شاهدتها في حياتي وأنا عاشرت لاعبين كبار. انه (دورانت) يحملنا على أكتافه منذ بعض المباريات، لقد كان على الموعد مرة جديدة. انه السلاح الأمضى لنا لأن لا دفاع يقف في وجهه".

وكان لسان حال وليامس لاعب كليبرز مماثلا بقوله "انه لاعب مميز لا يمكن مراقبته عندما يكون بهذا المستوى. لقد حاولنا كل شيء وبذلنا جهودا كبيرة لوقفه لوقفه لكن من دون طائل. انه لاعب من طراز عالمي وقد اثبت ذلك فعلا".

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-مواجهة ثأرية-

وسيواجه ووريرز في الدور التالي هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن اعتبارا من الأحد في أوكلاند.

واعتبر دورانت بان مواجهة هيوستن ستشكل تحديا مختلفا بقوله "إنهم مجموعة من اللاعبين الموهوبين عندما تكون الكرة في حوزتهم وهم يجيدون التسديد والاختراق والدفاع وبالتالي لن تكون مهمتنا سهلة ويتعين علينا تسجيل الكثير من النقاط".

وتابع "لقد اعتدنا على خوض المباريات المتتالية والحصول على يوم أو يومين راحة أقل ليس أمرا خطيرا".

وكان روكتس تخطى يوتا جاز بفوزه عليه 4-1 وقد توجه الفريق الى أوكلاند الجمعة استعدادا لمواجهة فريق المدينة.

وتعتبر المباراة ثأرية لروكتس الذي خسر أمام ووريرز في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي لا سيما بقيادة هاردن أفضل هداف في الموسم العادي (1ر36 نقطة في المباراة الواحدة).

وكان روكتس تقدم على ووريرز 3-2 في النهائي قبل ان يخسر المباراة الأخيرتين في غياب كريس بول المصاب.

وأكد لاعب الارتكاز السويسري في صفوف روكتس كلينت كابيلا بانه يتطلع الى مواجهة ووريرز حامل اللقب في الموسمين الاخيرين وقال "أريد فعلا مواجهة هذا الفريق، إذا أردنا ان نكون أبطالا، يتعين علينا تخطي الأبطال".