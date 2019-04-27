شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اشتباك بين لاعبى الأهلى والزمالك مواليد 1997 خلال مباراة القمة، التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، والتى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

بدأ الاشتباك بين لاعبى القطبين بعد وقوف هشام شعبان لاعب الأهلى على الكرة، على غرار ما قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى الحالى فى إحدى لقاءات القمة، ليثير غضب لاعبى الزمالك الذين حاولوا التعدى عليه ووقع الاشتباك بين الطرفين.

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