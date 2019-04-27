شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين لاسارتى ومعاونيه.. ومحاضرة نظرية للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، جلسة قصيرة مع محمد يوسف المدرب العام للفريق على هامش المران الجماعى الذى يقام حاليا على استاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتى على عقد هذه الجلسة لمناقشة بعض الأمور المهمة للفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة بداية من مباراة طلائع الجيش.

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كما عقد لاسارتى محاضرة نظرية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق، وتطرق لاسارتى خلال هذه المحاضرة للحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وضرورة تحقيق الفوز فيها، كما حرص خلالها على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة السابقة أمام المصرى، وشرح بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.