صور.. مجاهد وثروت سويلم يحضران نموذج محاكاة بطولة أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة ومنسق بطولة أمّم أفريقيا، وثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، نموذج محاكاة بطولة أمّم أفريقيا 2019 المقام حاليا بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة. وبدأ الحفل بطابور عرض للمنتخبات المشاركة فى البطولة وعددها 24 منتخبا، ثم عزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية. Advertisements

مجاهد وثروت سويلم يحضران نموذج محاكاة بطولة أمّم إفريقيا 2019

الدكتور أشرف صبحى

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