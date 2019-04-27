حسين الشحات يغيب عن مران الأهلي.. وباسم على جاهز لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن مران فريقه الجماعى اليوم، السبت، والمقام حالياً على استاد التتش بمقر الجزيرة.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم عقب الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المصري بهدفين دون رد.
فيما شارك باسم على، الظهير الأيمن للفريق، بشكل طبيعى فى مران الفريق الأحمر، وخاض جزءاً من المران قبل أن يتوجه للجيم برفقة اللاعبين الأساسيين.
وخرج باسم من مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري بعد شعوره بآلام فى عضلة السمانة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
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