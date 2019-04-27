شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: لم تصلنا مخاطبات رسمية من الجبلاية عن مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه لم تصله أى مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك، موضحاً أنه بمجرد وصول أى مخاطبات رسمية سيتم دراسة الأمر واتخاذ القرار النهائى .

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال رئيس نادى الزمالك، "طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية”.

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وأضاف مرتضى، “أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الأفريقية حالياً”.

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 39 .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل فى الجولة 31 للدورى على استاد بتروسبورت .