شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: أرفض المساس بجروس وجهازه بالزمالك.. ويجب التعلم من تجربة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك الأسبق، ثقته فى تجاوز لاعبى الزمالك للمحنة الحالية بعد الخسارة المفاجئة التى منى بها الفريق أمام بيراميدز بالدورى، مشددا على أن لاعبى الأبيض قادرون على الفوز بنتيجة مريحة فى لقاء النجم الساحلى غداً فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الحميد أنه يرفض تماماً المساس بالجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس فى هذا التوقيت الصعب، أو إضافة أى عنصر للجهاز المعاون فى التوقيت الحالى، مؤكداً أن رحيل المدير الفنى أو إضافة أى عنصر بالجهاز المعاون يعنى خسارة الفريق الأبيض للبطولات التى يشارك فيها، سواء الدورى والكأس المحلى أو الكونفيدرالية الأفريقية.

وضرب نجم الزمالك السابق مثالا بتمسك إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بالأورجويانى لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء، وعدم التعجل فى إقالته بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة وتوديعه لدورى أبطال أفريقيا، إلا أنهم تمسكوا بالمدرب حتى نهاية الموسم على أمل تحسن النتائج والمنافسة على درع الدورى، وهو ما تحقق حالياً وأصبح الفريق فى المركز الثانى وقريبا من تصدر جدول البطولة.

كما أشاد تامر عبد الحميد بماجد سامى رئيس وادى دجلة الذى أصر على التمسك باليونانى تاكيس المدير الفنى للفريق الذى خسر العديد من المباريات وكان قريبا من الهبوط للقسم الثانى، إلا أن إدارة الفريق الدجلاوى تمسكت بالمدرب، وهو ما أتى بثماره فى النهاية ويعد الخواجة اليونانى أفضل المدربين الأجانب فى الموسم الحالى.