شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عادل عبد المنعم وجاهزية أنطوى فى المقاصة استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمين رفعت، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، عن تعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق لتمزق فى الكتف، وصعوبة لحاقه بمباراة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ31 لمسابقة الدورى.

وقال طيب المقاصة، إنه تم وضع برنامج علاجى مكثف وتأهيلى لأحمد عادل مع خوضه تدريبات فردية للحفاظ على لياقته البدنية.

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وأشار رفعت إلى أن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة بيراميدز، بعد شفائه من إصابة أنكل القدم، والتى تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى.

ويواصل فريق المقاصة تدريباته بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى تحت قيادة جمال عمر استعدادا لموقعة بيراميدز الصعبة.