شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، والمقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وظهر محمود الخطيب فى مران الفريق الأحمر لدعم الجهاز الفني واللاعبين والشد من أزرهم قبل المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
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