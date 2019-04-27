جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة الزمالك 20 لاعباً هم: وضمت قائمة الزمالك 20 لاعباً هم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد فى خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعة. Advertisements فى خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم. فى خط الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد. ويغيب عن المباراة كل من حازم إمام وخالد بوطيب وفرجانى ساسى للإصابة.

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