شكرا لقرائتكم خبر عن القناة بطلا للجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات الطويلة بجدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن سباحو نادى القناة للسباحة بالزعانف للمسافات الطويلة من حصد معظم ميداليات المرحلة الثالثة لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التى أقيمت بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالإسكندرية بجدارة.

وفاز سباحو القناة بسبع ميداليات ذهبية من ثمانى ميداليات فى المراحل العمرية المختلفة، فى حين حصل نادى الغابة على ذهبية مرحلة العمومى رجال وسيدات، حيث فاز نادى القناة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق السباحة المزدوجة أولاد وبنات مرحلة 15 عاما، وحل نادى الأوليمبى فى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية، وجاء نادى هيئة قناة السويس فى المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفى مرحلة 17 عاما أولاد وبنات، فاز بالمركز الأول نادى القناة، وحصل كل من أبو قير والغابة على المركزين الثاتى والثالث بالترتيب، وفى مرحلة 19 عاما ولاد وبنات، حصل نادى القناة على الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحل سموحة فى المركز الثانى، وجاء نادى الغابة فى المركز الثالث، وفى مرحلة العمومى رجال وانسات، فاز نادى الغابة بالمركز الأول، وجاء نادى القناة فى المركز الثانى، وحصل نادى أبو قير على المركز الثالث .

وفى سباق التتابع 4×2 مختلط للمرحلة العمرية 15 عاما فاز القناة بالميدالية الذهبية، وحصل نادى هيئة قناة السويس على الميدالية الفضية، وجاء الأوليمبى فى المركز الثالث، وفى نفس السباق للمرحلة العمرية 17 عاما، فاز القناة بالمركز الأول، وحل أبو قير هيئة قناة السويس على المركزين الثانى والثالث، وفى مرحلة 19 عاما، فاز القناة بالمركز الأول، ثم سموحة وأبو قير فى المركزين الثانى والثالث، وفى مرحلة العمومى رجال وانسات، فاز القناة بالمركز الأول، وحصل أبو قير على المركز الثانى، وحل فريق وادى دجلة فى المركز الثالث .

من جهته قال سامح الشاذلى، رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، إن البطولة شهدت منافسة قوية من جميع السباحين الذين شاركوا فى البطولة والبالغ عددهم 630 سباحا وسباحة مثلوا 32 ناديا ومركزا للشباب، ولكن خبرة وتفوق سباحو نادى القناة حسمت لهم كل المراكز الأولى باستثناء مرحلة العمومى رجال وسيدات والتى فاز بها نادى الغابة وحل نادى القناة فى المركز الثانى، مشيرا الى ان السباحين الذين شاركوا فى البطولة وصلوا إلى أعلى مستوى فنى وبدنى جعل الجميع فى مستويات متقاربة باستثناء لاعبو القناة، ما زاد من حدة المنافسة على المراكز من الثانى وحتى السادس، مؤكدا أن الاتحاد يركز حاليا فى الاستعداد لبطولة العالم التى تقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين .