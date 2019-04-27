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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 27 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها استاد الإسكندرية يستضيف مباراتين بدور الـ16 فى أمم أفريقيا ، الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز.

استاد الإسكندرية يستضيف مباراتين بدور الـ16 فى أمم أفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر إقامة مباراتين من دور الـ16 للمسابقة على استاد الإسكندرية.

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، للموافقة على طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى المقرر لها يوم 1 مايو.

الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز..تعرف عليها

حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف سجله على جبر.

إيقاف الدوري 2 يونيو بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 2 يونيو المقبل رسمياً من أجل استعداد المنتخب الأول للإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

الأهلى يرفض التعاقد مع حارس جديد فى الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلى على عدم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لما تم طلبه من عدلى القيعي مستشار المجلس فى ملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على عودة رمضان صبحى لصفوف المنتخب الأول بعد تألقه مع الأهلي، خاصة أن اللاعب تم استبعاده فى آخر معسكرين للفراعنة وانضمام اللاعب لصفوف المنتخب الأوليمبى تحت قيادة شوقي غريب.

اقتراح بلعب بطولتي السوبر المصري فى أغسطس

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لن يتم إلغاء مباراة السوبر المصري للموسم المنقضي 2017 – 2018 التى تجمع الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل كأس مصر عن النسخة الماضية بسبب الجماهيرية الكبيرة للفريقين والقيمة التسويقية من وراء المباراة.