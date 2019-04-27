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هيما وأحداد ينتظمان فى مران الزمالك قبل إعلان قائمة النجم وابتعاد بوطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائى محمد إبراهيم والمغربى حميد أحداد، لاعبا الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء الغد على ملعب برج العرب فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية.

 

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وكان محمد إبراهيم حصل على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع درجة حرارته وإصابته باحتقان فى الحلق، فى حين تماثل أحداد للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

 

ولم يشارك المغربى خالد بوطيب فى التدريبات الجماعية للزمالك وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيم الخاص بالنادى فى ظل إصابته بكدمة فى الركبة، ومن المقرر أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق اليوم بعد إعلان قائمة المعسكر عقب المران حيث سيتوجه الفريق إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الغد.

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