إيفونا يرحب بالعودة للقلعة الحمراء ويرفض اللعب للزمالك

صرح لاعب سانتا كلارا البرتغالي حاليا ومهاجم الأهلي سابقا، الجابوني ماليك إيفونا مرحبا بعودته إلى صفوف القلعة الحمراء في حال تقديم عروض رسمية له من إدارة النادي، مشيرا إلى أنه يفضل العودة إلى صفوف المارد الأحمر من جديد.

وأجاب النجم الجابوني على أسئلة متابعيه ومحبيه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مؤكدا أنه يرحب بالعودة إلى الأهلي في حال وجود عروض من إدارة النادي، مضيفا أن لاعبي الأحمر جميعهم أصدقائه وأخواته.

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وأكمل الجابوني مؤكدا أنه يشاهد بين الحين والآخر مباريات المارد الأحمر، مشددا على عدم انضمامه إلى صفوف الزمالك، وجاء ذلك رداء على سؤال أحد متابعيه.

جديرا بالذكر أن الجابوني كان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2015، ولعب بين صفوفه موسم وحيد نجح خلاله في إحراز 15 هدفا.