جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

كشف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب يوم غد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءا

وضمت قائمة تشكيل الزمالك 20 لاعباً هم:

يأتي فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدى الونش – بهاء مجدى – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حمدى النقاز – عبد الله جمعة.

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خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمد عنتر –طارق حامد – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد احداد.

كما يغيب عن المباراة بسبب الإصابة كلا من اللاعب حازم إمام وخالد بوطيب وفرجانى ساسى.