اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري في 2 يونيو.. تعرف على السبب

استقر اتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين ولجنة المسابقات التابعة له على إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الثاني من شهر يونيو القادم بشكل رسمي، على أن يستعد بعدها المنتخب الوطني لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في 21 من شهر يونيو المقبل وتستمر حتى 19 من شهر يوليو في مصر.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد تراجعت عن قرار إيقاف البطولة في الثالث من يونيو تحسبا لاستدعاء أي من المنتخبات الأخري للاعبين الأجانب المحترفين بالدوري العام.

ومن المقرر أن تكون الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 3 وحتى 11 من شهر يونيو، ويرتبط المنتخب الوطني بخوض معسكر خارجي والذي يستعد المنتخب الأوليمبي للسفر له في الثالث من يونيو، وهو ما اضطر المسابقات إلى إيقاف المسابقة في اليوم السابق له، على أن تستأنف المباريات المتبقي بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية 2019 في يوليه المقبل.