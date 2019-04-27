الأهلي يرفض التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو المقبل

كشف مسئولو النادي الأهلي بانهم استقروا على عدم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تنفيذا لما تم طلبه من مستشار المجلس عدلى القيعي في ملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.

حيث أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالفريق الأحمر بأن الفريق ينوي إبرام عدة صفقات فى الميركاتو الصيفي المقبل، بعدد من المراكز وليس من ضمنها مركز حراسة المرمي، مشيرا أن الفريق يمتلك ثلاثة حراس على مستوى عالى وهم محمد الشناوى وشريف اكرامى وعلي لطفي.

كما أوضح المصدر أن هناك حالة اطمئنان كبيرة على مستوى حراسة المرمى داخل القلعة الحمراء فعلى لطفي قد أبلى بلاءاً حسناً بعد حصوله على الفرصة اثناء غياب الشناوى وإكرامى، وعاد اكرامى من الإصابة وظهر بشكل جيد فى التدريبات، وكذلك الحال بالنسبة للشناوي فهو يقدم مستويات متميز.