إيفونا يعرض نفسه على الأهلي ويرفض الزمالك

صرح النجم الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق ولاعب فريق سانتا كلارا البرتغالى حاليا، أنه لم يتلقي أي عروض رسمية من النادي الأهلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع لديه من العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء، مشيرا أنه لم يلعب لنادى الزمالك.

وجاء رد إيفونا ردا على أستفسارات متابعيه عبر حسابه على تويتر، عن أن كان هناك نية للعودة فقال: “نعم إذا كان لدى عرض من الأهلي سوف أعود”، منوها أنه يعتبر جميع لاعبي الفريق هم عائلته وأخواته وأصدقائه، كما أكد أنه يشاهد بعض مباريات الفريق.

كما أوضح إيفونا أنه لن يلعب مطلقا ضمن صفوف الغريم التقليدي للأهلي وهو نادى الزمالك، حيث سأله أحد المتابعين: “هل ستلعب لصالح الزمالك فى يوم من الأيام”، ليرد الدبابة الجابونية: “لا لا.. آسف”.