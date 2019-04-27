يلا شوت Hd1 مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر yalla shoot الاسطورة رابط سريع مباراة النصر...

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر livehd7 الاسطورة يوتيوب للجوال دوري بلس، يستضيف استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة اليوم السبت مواجهة النصر والاتحاد تابع لايف ضمن لقاءات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، كلاسيكو سعودي من العيار الثقيل بين الفريقين على المستطيل الأخضر حيث يسعى كلاهما لتخطي عقبة الآخر وبلوغ المباراة النهائية لمقابلة التعاون الذي تأهل على حساب الهلال، وسنرصد لكم رابط يلا شوت الاتحاد والنصر مباشر بجودة عالية كورة ستار قبل انطلاق مباراة القمة في كأس الملك.

النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت، وسيتولى إدارة المباراة تحكيمياً الألماني فليكس بريش وسيعاونه كلاً من مارك بورسش وستيفان لوب، فيما سيكون الحكم الرابع هو روبرت ديبرنيك، وسيبدأ مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم yalla shoot في الساعة السابعة ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة KSA Sports HD و DawriPlus.

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر الاسطورة، ولن يغيب عن العالمي في الكلاسيكو سوى اللاعب عبدالله الخيبري بسبب شعوره ببعض الآلام، أما العميد فإنه يفتقد خدمات اللاعب البرازيلي جوناس دري سوزا نظراً لإصابته في العضلة الخلفية مؤخراً، ونوفر النقل الحي مشاهدة الاتحاد والنصر مباشر كورة لايف بدون تقطيع.

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وتقابل الفريقين مرتين هذا الموسم في الدوري السعودي، انتصر النصر ذهاباً بهدفين لهدف، قبل أن يثأر الاتحاد من هزيمته الأولى ويفوز على العالمي في عقر داره بثلاثة أهداف لهدفين.